به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، امام جمعه بم، در این مراسم با اشاره به جایگاه شهدا در تعالی معنوی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: شهدا هدایای ارزشمندی برای جامعه به ارمغان می‌آورند که نخستین آن‌ها بصیرت است؛ بصیرتی که در شرایط هجمه دشمنان و تلاش آنان برای مخدوش کردن مرزهای حق و باطل، مسیر درست را به مردم نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام فرهاددهقانی، با برشمردن عزت و خودباوری به‌عنوان دومین هدیه شهدا و امید به‌عنوان سومین میراث ارزشمند آنان افزود: شهدا با نثار جان خود، روحیه عزت‌مندی و ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمن را تقویت می‌کنند و با حرکت در مسیر الهی، امید را در جامعه زنده نگه می‌دارند.

سرهنگ مصطفی دهقانیان، فرمانده سپاه شهرستان بم، نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهید یاسر باقری، شجاعت و روحیه فداکاری این مدافع امنیت را از ویژگی‌های برجسته شخصیتی وی برشمرد و گفت: شهید باقری شجاعتی مثال‌زدنی داشت و به گفته فرمانده‌اش، همواره آماده رزم بود و در هر عملیاتی آمادگی کامل خود را اعلام می‌کرد.

شهید یاسر باقری از نیروهای قرارگاه قدس جنوب شرق کشور و بسیجیان حوزه بسیج شهدای بروات شهرستان بم بود که در درگیری مسلحانه نیروهای حافظ امنیت با عناصر گروهک تروریستی جیش‌الظلم در منطقه کورین زاهدان به شهادت رسید.