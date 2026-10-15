به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با خانواده‌های جان‌باختگان حادثه ریزش سقف مدرسه در پاکستان ابراز همدردی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه، جان‌باختن تعدادی از دانش‌آموزان و معلمین در پیشاور پاکستان بر اثر ریزش سقف یک مدرسه را به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت.

سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز همدردی با مردم و دولت همسایه و مسلمان پاکستان، از خداوند بزرگ برای مصدومان این حادثه بهبودی و سلامتی مسئلت کرد.