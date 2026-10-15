به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،بیش از ۷۰۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در آیین پایانی از ۲۱ اثر برگزیده تجلیل شد و آثار برتر، جلوه‌ای از ارادت مردم به امام رضا (علیه السلام) و ظرفیت‌های هنری و رسانه‌ای جنوب کرمان را به نمایش گذاشت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان در این مراسم گفت: فضای مجازی به یکی از مهم‌ترین بستر‌های ارتباطی و فرهنگی تبدیل شده و باید از ظرفیت‌های آن برای ترویج ارزش‌های دینی و فرهنگی، به‌ویژه فرهنگ رضوی به بهترین شکل استفاده کرد.

حجت‌الاسلام سیداحمد حسینی با تأکید بر اهمیت ترویج فرهنگ رضوی، افزود: معرفی سیره، اخلاق و سبک زندگی امام رضا (علیه السلام) در فضای مجازی می‌تواند نقش مؤثری در آشنایی نسل جوان با معارف اهل بیت داشته باشد و زمینه‌ساز گسترش معنویت، اخلاق و همدلی در جامعه شود.

وی بر ضرورت حمایت از جوانان و استعداد‌های فعال در حوزه تولید محتوای دیجیتال تأکید کرد و گفت: فرهنگ رضوی، فرهنگ کرامت، مهربانی، گفت‌و‌گو، همدلی و خدمت به مردم است و باید این مفاهیم از طریق هنر و رسانه، به‌ویژه در فضای مجازی بیش از پیش در جامعه گسترش یابد.

حجت‌الاسلام میثم تارم امام جمعه جیرفت هم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این جشنواره، گفت: فضای مجازی دیگر فضای غیرواقعی نیست، بلکه به یک فضای حقیقی و اثرگذار تبدیل شده و باید از این فرصت بهره گیری شود.

ناصر نبی‌زاده مشاور عالی مدیرعامل بنیاد بین‌المللی فرهنگی هنری امام رضا (علیه السلام) با اشاره به آغاز این رویداد از استان کرمان در حوزه شعر، افزود: جشنواره‌های امام رضا (علیه السلام) در سال‌های اخیر زمینه‌ساز تولید و ارائه بیش از ۴۰ هزار اثر فرهنگی و هنری شده‌اند.