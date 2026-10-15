به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طائب در نخستین اجلاسیه هوش مصنوعی و امنیت سایبری با عنوان «بچه‌های فناور حاج‌قاسم» در کرمان، با تأکید بر ضرورت توسعه فناوری‌های نوین تاکیدکرد: هوش مصنوعی به یکی از شاخص‌های قدرت کشور‌ها تبدیل شده و سرمایه‌گذاری در این حوزه برای آینده ایران ضرورت راهبردی است.

وی با اشاره به اهمیت تربیت نیروی متخصص و حمایت از استعداد‌های جوان افزود: برای دستیابی به جایگاه شایسته در حوزه هوش مصنوعی باید فعالیت‌های پراکنده به برنامه‌ای منسجم و تحول‌آفرین تبدیل و مسیر تولید دانش تا ساخت محصول و استفاده از آن در زندگی مردم هموار شود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر پیگیری توسعه هوش مصنوعی همزمان با تقویت امنیت سایبریگفت: حفاظت از اطلاعات مردم، پایداری زیرساخت‌ها و استمرار خدمات عمومی به آمادگی مستمر نیرو‌های متخصص نیاز دارد.

طائب همچنین بر ضرورت پیوند ظرفیت دانشگاه‌ها، صنایع، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مردمی تأکید کرد و افزود: هوش مصنوعی باید برای حل مسائل واقعی کشور در حوزه‌هایی مانند آب، انرژی، کشاورزی، صنعت، معدن و امنیت به کار گرفته شود.

وی با اشاره به نقش جوانان در پیشرفت علمی کشور اظهار کرد: بسیج می‌تواند با شناسایی استعدادها، حمایت از پژوهشگران و گسترش همکاری‌های علمی و فناورانه، زمینه رشد نیرو‌های متخصص و حل مسائل کشور را فراهم کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسین طائب بیان کرد: حاج‌قاسم گرچه زاده این استان بزرگ و افتخارآمیز است، اما تربیت‌شده مکتب حضرت روح‌الله و سرباز با اخلاص امام راحل و رهبر شهید است، او اگر تبدیل به یک چهره ملی شد به واسطه خضوع و اخلاص در مقابل ولی‌اش بود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: این ملت استوار ایستاده است، همان طور که وقتی در عرصه دفاع اگر فرمانده ما را زدند، چندین فرمانده برای جایگزین شدن اعلام آمادگی می‌کنند، اگر رزمنده ما را هدف قرار می‌دهند. میلیون‌ها رزمنده به خیابان می‌آید و می‌گوید ما آماده و جان‌فدا هستیم، در عرصه علم و پیشرفت هم اجلاسیه بچه‌های فناور حاج‌قاسم، نماد جان‌فدایی است.

وی بیان کرد: اگر مسئله هوش مصنوعی و سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به عامل رقابت بین قدرت‌ها تبدیل شده و یکی از ملاک‌های قدرت برتر شناخته می‌شود، دشمن ما خواهد دید این ملت در این عرصه هم میدان‌دار خواهد شد و یکی از شاخص‌های قدرت را به نمایش خواهد گذاشت.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به سخن رهبر شهید مبنی بر اینکه باید در جمع ۱۰ کشور برتر هوش مصنوعی قرار گیریم، ادامه داد: نیاز است استعداد‌ها در کشور را بشناسیم و بالفعل تبدیل و متخصصان را تربیت کنیم و از پژوهش تا توسعه محصول و از محصول تا حضور موثر در اقتصاد و زندگی مردم پیش رود.

حسین طائب افزود: آمریکا، ناوگان‌ها و قوی‌ترین پدافند و توان پدافندی‌اش در سراسر دنیا را به این منطقه آورده است و ناوچه‌اش به نزدیک تنگه هرمز می‌آید، اما با کمک هوش مصنوعی شناسایی می‌شود و دقت موشک ما با استفاده از هوش مصنوعی بالاتر می‌رود و این ترس را در او ایجاد می‌کند که عقب‌نشینی کند و ناوهایش را دورتر قرار دهد.

وی اعلام کرد: اگر به هوش مصنوعی وارد شویم، امنیت سایبری هم می‌خواهیم، زیرا در این دو جنگ اخیر دیدیم همزمان با زدن فرماندهان و دانشمندان، همچنین تهاجم به زیرساخت‌های سایبری ما داشتند بنابراین باید توسعه فناوری با امنیت سایبری همزمان پیش رود.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بیان کرد: استمرار خدمات عمومی، حفاظت از اطلاعات مردم و تاب‌آوری در زیرساخت‌های کشور به تصمیم مسئولانه نیرو‌های متخصص با آمادگی مستمر نیاز دارد.