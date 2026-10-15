برگزاری سمپوزیوم بینالمللی چربی و فشار خون در دانشگاه علوم پزشکی لرستان
سمپوزیوم علمی بینالمللی هایپرلیپیدمی و هایپرتنشن با هدف بررسی تازهترین روشهای درمانی و راهکارهای کنترل دو عامل مهم بیماریهای قلبی و عروقی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به برگزاری این سمپوزیوم اظهار کرد: افزایش چربی خون و فشار خون از عوامل اصلی ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی هستند که از مهمترین علل مرگومیر در استان لرستان و کشور به شمار میروند.
امیری افزود: این سمپوزیوم با مشارکت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بهصورت بینالمللی برگزار شد و استادانی از کشورهای کانادا و مصر و همچنین شهر اصفهان بهصورت مجازی در آن حضور داشتند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به سطح علمی بالای این نشست خاطرنشان کرد: در این برنامه، روشهای نوین درمان افزایش چربی خون و عوامل مرتبط با آن، از جمله سبک زندگی و الگوی تغذیه، مورد بررسی قرار گرفت و استادان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز مشارکت خوبی در برگزاری این رویداد علمی داشتند.
امیری با تأکید بر اهمیت توسعه فعالیتهای علمی و پژوهشی در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: برگزاری پویشهای بهداشتی و انجام پژوهشهای مرتبط با بار بیماریها از جمله موضوعات مهم در ارتقای سلامت جامعه است و امیدواریم نتایج این نشست در سطح علمی دانشگاه بازتاب گستردهای داشته باشد.