سمپوزیوم علمی بین‌المللی هایپرلیپیدمی و هایپرتنشن با هدف بررسی تازه‌ترین روش‌های درمانی و راهکارهای کنترل دو عامل مهم بیماری‌های قلبی و عروقی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به برگزاری این سمپوزیوم اظهار کرد: افزایش چربی خون و فشار خون از عوامل اصلی ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی هستند که از مهم‌ترین علل مرگ‌ومیر در استان لرستان و کشور به شمار می‌روند.

امیری افزود: این سمپوزیوم با مشارکت معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان و به‌صورت بین‌المللی برگزار شد و استادانی از کشورهای کانادا و مصر و همچنین شهر اصفهان به‌صورت مجازی در آن حضور داشتند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به سطح علمی بالای این نشست خاطرنشان کرد: در این برنامه، روش‌های نوین درمان افزایش چربی خون و عوامل مرتبط با آن، از جمله سبک زندگی و الگوی تغذیه، مورد بررسی قرار گرفت و استادان دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز مشارکت خوبی در برگزاری این رویداد علمی داشتند.