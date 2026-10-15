ادعای فروپاشی اقتصاد ایران در ضرب‌الاجل دو هفته‌ای وزیر خزانه‌داری آمریکا به موعد اعلام‌شده نرسید، اما جنگ اقتصادی ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ضرب‌الاجل آمریکا گذشت، اما جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که پیش‌بینی وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی اقتصاد ایران در موعد اعلام‌شده محقق نشد.

با این حال، فشار‌های معیشتی همچنان پابرجاست. اما در این میدان، سنگر تولید باید پابرجا بماند با حمایت از کالای ایرانی تداوم کار کارخانه‌ها و پرهیز از شایعاتی که آرامش بازار را هدف می‌گیرند.

اینجا میدان همدلی است جایی که هیچ خانواده‌ای نباید زیر بار مشکلات تنها بماند؛ موضوعی که می‌تواند دشواری‌ها را به فرصتی برای اتحاد و ایستادگی تبدیل کند.