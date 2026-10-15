همزمان با هفته ملی کودک، ویژه‌ برنامه «زمین، خانه فردای ما» در نیشابور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست مجتمع فولاد خراسان گفت: در ویژه‌ برنامه «زمین، خانه فردای ما» که با حضور بیش از ۳۰۰ دانش‌ آموز و مشارکت ادارات حفاظت محیط زیست، آموزش و پرورش و تیم آموزش سازمان اورژانس نیشابور، در محل کانون فرهنگی ـ هنری شهید باهنر برگزار شد، آینده سازان نیشابور در فضایی شاد و آموزنده با مفاهیم محیط زیستی آشنا شدند.

ناصر فتحعلیان با بیان این که آموزش از دوران کودکی یکی از مؤثرترین راهکارهای نهادینه‌ سازی فرهنگ حفاظت از محیط زیست است، افزود: کودکان امروز، مسئولان و تصمیم‌ گیران فردای جامعه‌ اند و آشنایی آنان با ارزش‌ های طبیعت و ضرورت حفاظت از منابع طبیعی، زمینه‌ ساز تربیت نسلی آگاه و مسئولیت‌ پذیر است. در این برنامه تلاش شد مفاهیم محیط زیستی از طریق بازی، هنر، فعالیت‌ های عملی و تجربه‌ های جذاب منتقل شود؛ زیرا یادگیری مشارکتی و تجربی، تأثیر ماندگارتری بر نگرش و رفتار کودکان دارد.

وی ادامه داد: همکاری مجموعه‌ های صنعتی، آموزشی و محیط زیستی، بر تداوم برنامه‌ های فرهنگی و آموزشی از اهمیت بالایی برخوردار است که باعث فرهنگ سازی در حفاظت از طبیعت و محیط زیست می شود.

فتحعلیان گفت: برپایی غرفه‌ های آموزشی با موضوع انواع پسماند، تفکیک زباله، بازیافت، شناخت گیاهان و آموزش عملی قلمه‌ زنی و آشنایی با اورژانس از دیگر بخش های این رویداد آموزشی بود.

وی اظهار داشت: دانش‌ آموزان در این برنامه با حیات وحش و منابع طبیعی، وظایف محیط‌بانان، اهمیت حفاظت از گونه‌ های جانوری و ضرورت مقابله با شکار غیرمجاز آشنا شدند و اجرای بازی‌ های حرکتی و سرگرمی‌ های آموزشی، استندآپ کمدی با موضوع محیط زیست و مسابقه نقاشی «کودک و محیط زیست» نیز از دیگر بخش‌ های این مراسم بود.