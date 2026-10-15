مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور از حمید علیدوستی پیشکسوت فوتبال عیادت کرد.





به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عباس واحدی، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور پنجشنبه ۲۳مهر با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، از حمید علیدوستی، پیشکسوت نام‌آور فوتبال و تیم ملی، عیادت کرد.

در این دیدار، مدیرعامل صندوق ضمن گفت‌و‌گو با پزشکان معالج، در جریان آخرین وضعیت جسمانی، روند درمان و مراحل پزشکی حمید علیدوستی قرار گرفت.

واحدی با تجلیل از سال‌ها تلاش و افتخارآفرینی این چهره ارزنده فوتبال ایران در میادین ملی و باشگاهی، برای وی آرزوی سلامتی کرد.

در این دیدار که حسین فرجی عضو هیئت مدیره صندوق نیز حضور داشت، دستورات لازم جهت پیگیری امور درمانی علیدوستی صادر شد.

حمید علیدوستی متولد ۲۱ اسفند ۱۳۳۴ بازیکن سابق و مربی فوتبال اهل ایران است. وی در دو جام ملت‌های آسیا ۱۹۸۰ و ۱۹۸۴ بازیکن فیکس تیم ملی ایران بود و در این تورنمنت‌ها برای تیم ملی ایران هشت بازی کرده و ۳ گل به ثمر رساند. او همچنین سابقه بازی در بازی‌های آسیایی ۱۹۸۶ و ۱۹۸۲ برای تیم ملی ایران را دارد. علیدوستی با ۱۵ ٰگل زده هفتمین گلزن برتر تیم ملی ایران به همراه وحید هاشمیان است.