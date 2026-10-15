هم‌زمان با فرخنده‌میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، اسوه صبر، استقامت و فداکاری، و در آستانه گرامیداشت روز پرستار، برنامه «ارسی» با اجرای ویژه‌ای، میزبان لحظاتی سرشار از قدردانی و تکریم از تلاشگران عرصه سلامت بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، در این برنامه، مجریان و میهمانان «ارسی» با حضور در بیمارستان و برقراری ارتباط زنده با بخش‌های مختلف درمانی، به‌ویژه بخش مراقبت‌های ویژه (ICU)، از نزدیک با تلاش‌ها، مسئولیت‌پذیری و خدمات ارزشمند پرستاران آشنا شده و با اهدای احترام به این قشر فداکار، از زحمات بی‌وقفه آنان در مسیر مراقبت از بیماران و پاسداری از سلامت جامعه قدردانی کردند.

پرستاران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سلامت، همواره با تکیه بر دانش، تخصص، تعهد حرفه‌ای و روحیه ایثارگری، نقشی تعیین‌کننده در روند درمان بیماران و بازگشت امید و آرامش به خانواده‌ها ایفا می‌کنند. حضور مستمر در کنار بیماران، مراقبت‌های شبانه‌روزی، تحمل دشواری‌های حرفه‌ای و تلاش برای تسکین آلام جسمی و روحی بیماران، تنها بخشی از مسئولیت‌های ارزشمند این فرشتگان سپیدپوش است که شایسته توجه و قدردانی همیشگی جامعه است.

انتخاب سالروز میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها) به‌عنوان روز پرستار نیز یادآور جایگاه والای صبر، مهربانی، مسئولیت‌پذیری و فداکاری در حرفه پرستاری است؛ حرفه‌ای که در آن، دانش و مهارت در کنار عشق به انسان و احساس مسئولیت در قبال سلامت و جان دیگران معنا پیدا می‌کند.

برنامه «ارسی» صدا و سیمای استان البرز با این رویکرد، تلاش می‌کند ضمن گرامیداشت مقام شامخ پرستاران، فرصتی برای دیده‌شدن بخشی از زحمات و فداکاری‌های این قشر پرتلاش فراهم آورد و با انعکاس گوشه‌هایی از فعالیت‌های آنان در محیط بیمارستان، اهمیت نقش پرستاران در ارتقای سلامت عمومی و بهبود کیفیت خدمات درمانی را یادآور شود.

این ویژه‌برنامه، ادای احترامی است به همه پرستارانی که با وجود دشواری‌های شغلی، خستگی ناپذیر در کنار بیماران می‌مانند و با دستانی مهربان، قلبی سرشار از همدلی و روحیه‌ای مسئولانه، امید و آرامش را به بیماران و خانواده‌های آنان هدیه می‌کنند.

برنامه «ارسی» با پاسداشت این تلاش‌های ارزشمند، روز پرستار را فرصتی برای تجدید قدردانی از سپیدپوشانی می‌داند که خدمت به انسان و صیانت از سلامت جامعه را رسالت حرفه‌ای و انسانی خود قرار داده‌اند.