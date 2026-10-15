تیم شمشیربازی چادرملوی اردکان در اسلحه سابر، روز نخست دور برگشت لیگ برتر شمشیربازی آقایان کشور را با کسب چهار پیروزی و یک شکست پشت سر گذاشت؛ رقابت‌هایی که فردا با معرفی تیم قهرمان به پایان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سابریست‌های چادرملوی اردکان در نخستین روز از دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر شمشیربازی آقایان کشور، در چهار مسابقه از پنج دیدار خود به پیروزی رسیدند.

تیم چادرملوی اردکان در نخستین دیدار خود با نتیجه ۴۵ بر ۲۱ تیم شهدای شورمست را شکست داد، اما در دومین مسابقه با نتیجه ۴۵ بر ۳۸ برابر دانشگاه آزاد مغلوب شد.

نماینده اردکان در ادامه این رقابت‌ها، با نتایج ۴۵ بر ۳۹ مقابل رادین پخش توکل گیلان، ۴۵ بر ۲۸ برابر آکادمی ساری و ۴۵ بر ۲۸ مقابل شهرداری ارومیه به پیروزی رسید.

به این ترتیب، چادرملوی اردکان روز نخست دور برگشت لیگ برتر شمشیربازی آقایان کشور را با کارنامه چهار پیروزی و یک شکست به پایان رساند.

رقابت‌های دور برگشت لیگ برتر شمشیربازی آقایان کشور در اسلحه سابر، فردا با ادامه مسابقات و معرفی تیم قهرمان به پایان می‌رسد.