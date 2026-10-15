

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس هیئت تیراندازی خراسان جنوبی با اشاره به حضور ۲۰ شرکت کننده در مسابقات تیراندازی با گلوله در طبس گفت: شرکت‌کنندگان در دو کلاس ۳۰۰ متر با دوربین و ۲۰۰ متر بدون دوربین با هم به رقابت پرداختند.

اسپکی با اشاره به شرایط و نحوه برگزاری مسابقات افزود: در ابتدا اولویت حضور در این رقابت‌ها با عشایر خراسان جنوبی بود، اما با توجه به استقبال گسترده علاقه‌مندان، مسابقات به‌صورت آزاد برگزار شد تا علاوه بر عشایر، شکارچیان نیز بتوانند در این رقابت‌ها شرکت کنند.

وی با اشاره به وضعیت تیراندازی با گلوله در خراسان جنوبی گفت: برای دومین بار است که مسابقات تیراندازی با گلوله در خراسان جنوبی برگزار می‌شود که نخستین دوره در شهرستان بیرجند برگزار شده است.

رئیس هیئت تیراندازی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شرکت در مسابقات نیازمند داشتن سلاح مجاز است، افزود: سلاح‌های مورد استفاده باید دارای مجوز قانونی باشند یا در چارچوب ضوابط مربوط به امور عشایر قرار داشته باشند و امکان شرکت با سلاح فاقد مجوز در این رقابت‌ها وجود ندارد.

اسپکی با بیان اینکه بر اساس آمار موجود، نزدیک به ۱۵۰ نفر از تیراندازان این رشته در خراسان جنوبی به‌صورت سازمان یافته فعالیت دارند که شامل عشایر و شکارچیان هستند، گفت: علاقه‌مندان دارای سلاح مجاز می‌توانند برای ثبت‌نام و ساماندهی اطلاعات خود به کمیته تیراندازی با گلوله خراسان جنوبی یا هیئت تیراندازی استان مراجعه کنند و در مسابقات آینده حضور یابند.