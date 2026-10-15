به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مراسم بزرگداشت چهارمین شهید محراب در گلستان شهدای اصفهان

عصر امروز چهل و چهارمین سالگرد شهادت آیت الله عطاء الله اشرفی اصفهانی با حضور اقشار مختلف مردم در گلستان شهدای اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم مردم با آرمان های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند و یاد نماینده شهید رهبر کبیر انقلاب اسلامی در استان کرمانشاه را گرامی داشتند.

در این مراسم همچنین یاد و خاطره اولین فرمانده شهید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دفاع مقدس شهید سرلشگر محمد رضا پورکیان گرامی داشته شد.

آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، امام‌جمعه وقت کرمانشاه، روز جمعه ۲۳ مهرماه ۱۳۶۱ هنگام اقامه نمازجمعه در مسجد جامع کرمانشاه، در حمله یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به شهادت رسید.

این عالم مجاهد سال‌های متمادی از عمر خود را به فعالیت‌های علمی، دینی و تبلیغی اختصاص داد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در جایگاه امام‌جمعه کرمانشاه، در مسیر تبیین معارف اسلامی و دفاع از آرمان‌های انقلاب فعالیت کرد.

پیکر چهارمین شهید محراب پس از تشییع در کرمانشاه به اصفهان منتقل شد و در گلستان شهدای این شهر، در مجموعه تاریخی تخت فولاد، آرام گرفت.

آرامگاه آیت‌الله اشرفی اصفهانی امروز در کنار مزار شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، یادآور سال‌ها مجاهدت علمی، مبارزه و ایثار این عالم برجسته است؛ نامی که با شهادت در محراب نمازجمعه، در تاریخ انقلاب اسلامی و حافظه جمعی مردم اصفهان و کرمانشاه ماندگار شد.

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