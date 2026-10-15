رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان داراب از صدور ۸۲۴ فقره سند مالکیت برای طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت در داراب و جنت شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان داراب، گفت: فقره سند مالکیت برای طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت در داراب و جنت شهر

حمید کرمانی افزود: در ادامه اجرای طرح‌های مسکن ملی و جوانی جمعیت در این شهرستان، اسناد مالکیت واحد‌های مسکونی این طرح‌ها اخذ و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

او با تشریح جزئیات این اقدام بیان کرد: در طرح ۸۰۰ جنت‌شهر تعداد ۶۰۴ فقره سند و در طرح ۸۱۷ داراب تعداد ۲۲۰ فقره سند اخذ شده است.