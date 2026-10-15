موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با آغاز سال تحصیلی جدید، پذیرای دانش‌آموزان مدارس استان یزد است تا زمینه آشنایی نزدیک‌تر آنان با جلوه‌های متنوع طبیعت و حیات وحش فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد، با آغاز سال تحصیلی جدید، پذیرای دانش‌آموزان مدارس استان یزد است تا زمینه آشنایی نزدیک‌تر آنان با جلوه‌های متنوع طبیعت و حیات وحش فراهم شود.

در جریان این بازدیدها، کارشناسان محیط زیست متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان، گونه‌های جانوری، ویژگی‌های زیستی آنها و زیستگاه‌های طبیعی را معرفی می‌کنند و درباره ضرورت حفاظت از حیات وحش و حفظ تنوع زیستی توضیح می‌دهند.

این برنامه‌های آموزشی با هدف ارتقای آگاهی زیست‌محیطی دانش‌آموزان، تقویت حس مسئولیت‌پذیری در قبال طبیعت و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان نسل آینده برگزار می‌شود.

همچنین در پایان بازدید، به دانش‌آموزان شرکت‌کننده پیکسل‌های «محیط یار مدرسه» اهدا می‌شود؛ اقدامی که با هدف تشویق دانش‌آموزان به مشارکت در فعالیت‌های محیط‌زیستی مدارس و گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت انجام می‌گیرد.

موزه تاریخ طبیعی و تنوع زیستی استان یزد با فراهم کردن فرصت آموزش مستقیم و مشاهده نزدیک گونه‌های جانوری، تلاش می‌کند مفاهیم محیط زیستی را به تجربه‌ای جذاب و ماندگار برای دانش‌آموزان تبدیل کند.