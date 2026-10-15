

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی از راه‌اندازی سکوی «سی‌داد» در استان به‌عنوان نخستین استان اجراکننده این طرح خبر داد و گفت: با بهره برداری از این سکو، امکان آغاز فرایند دریافت چهار خدمت قضایی شامل ثبت اظهارنامه، ارسال لایحه، نوبت‌دهی و ثبت شکایت به صورت غیرحضوری فراهم شده است.

اسماعیلی افزود: این اقدام برای توسعه عدالت الکترونیک، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری غیرضروری انجام شده است.

وی گفت: شهروندان می‌توانند از هر نقطه کشور و حتی خارج از کشور، بدون نیاز به مراجعه اولیه حضوری، از طریق نشانی اینترنتی ۳۰dad.ir حساب کاربری ایجاد کنند و با اسکن و ارسال کد QR دفتر خدمات الکترونیک قضایی موردنظر، فرایند دریافت خدمات را آغاز کنند و ادامه مراحل نیز از طریق دفتر منتخب پیگیری خواهد شد.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی افزود: فراهم شدن امکان آغاز غیرحضوری فرایند دریافت این خدمات، می‌تواند با کاهش رفت‌وآمد‌های غیرضروری، صرفه‌جویی در وقت و هزینه شهروندان و تسهیل دسترسی به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نقش مؤثری در ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی عمومی داشته باشد.

اسماعیلی راه‌اندازی سکوی سی‌داد را گامی دیگر در مسیر تحول دیجیتال دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های هوشمند با محوریت تسهیل امور مردم، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت ارائه خدمات تأکید کرد.