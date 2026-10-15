به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رضا زارع اظهار داشت: ماموران انتظامی پلیس راه اردکان-چوپانان هنگام انجام وظیفه، متوجه شدند که فرزند یک خانواده که برای تفریح به کویر آمده‌اند، گم شده است. وی افزود: ماموران پلیس راه با تلاش، پیگیری و جستجوی چندساعته، کودک مفقود شده را پیدا کردند و در سلامتی کامل به خانواده بازگرداندند.

سرپرست پلیس راه استان یزد گفت: این اقدام ماموران پلیس راه اردکان-چوپانان، خشنودی خانواده کودک را به همراه داشت.