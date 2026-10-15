رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در قم از وعده وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختصاص بخشی از منابع صندوق معادن به حمایت از فعالان حوزه گوهرسنگ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، فاطمه منصوری در حاشیه اختتامیه سومین دوره مسابقات آزاد گوهرتراشی با اشاره به اینکه ایجاد اشتغال پایدار در این حوزه نیازمند پیوند آموزش‌های مهارتی با حمایت‌های مالی و توسعه بازار است گفت: این مسابقات با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با حضور ۹۲ شرکت‌کننده از سراسر کشور در پنج رشته رقابتی برگزار شد.

وی با بیان اینکه سطح مهارتی شرکت‌کنندگان در این دوره نسبت به دوره قبل ارتقا یافته است، افزود: ارزیابی داوران نشان می‌دهد روند مستمر آموزش و ارتقای مهارت‌ها در حوزه گوهرتراشی نتایج مثبتی به همراه داشته است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و ذخایر سنگ‌های گران‌بهای ایران، تصریح کرد: گوهرتراشی از ظرفیت‌های ارزشمند کشور است و ترکیب این ذخایر طبیعی با توانمندی نیروی انسانی ماهر می‌تواند ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد کند و زمینه عرضه محصولات ایرانی در بازار‌های جهانی را فراهم سازد.

منصوری با اشاره به دغدغه فعالان این حوزه درباره دسترسی به بازار فروش و تسهیلات مالی، تأکید کرد: برای تبدیل مهارت به اشتغال پایدار باید زنجیره‌ای از استعدادیابی، آموزش‌های تخصصی، آموزش کسب‌وکار، مشاوره و هدایت شغلی تا تأمین تسهیلات و حمایت از ایجاد کسب‌وکار شکل بگیرد.

وی ادامه داد: سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در زمینه استعدادیابی، آموزش و مشاوره و هدایت شغلی فعالیت می‌کند و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌های مرتبط با حوزه صنایع و معادن نیز می‌توانند در تأمین تسهیلات و حمایت از فعالان این بخش نقش‌آفرینی کنند.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان با اشاره به وعده معاون امور معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت در مراسم اختتامیه این رقابت‌ها گفت: اختصاص بخشی از منابع صندوق معادن به حوزه گوهرسنگ‌ها و حمایت از کسب‌وکار‌های فعال در این زمینه، از برنامه‌های مطرح‌شده برای تقویت این صنعت است.