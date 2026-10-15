به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار مشهد مقدس در آئین بهره‌برداری از ایستگاه ۵۷ آتش‌نشانی گفت: ۳۵۶ آتش‌نشان جدیدالاستخدام و ۲۱ بانوی آتش‌نشان آغاز به کار کردند حضور بانوان در سازمان آتش‌نشانی کار پسندیده و ارزشمندی است که نیاز واقعی بوده و انجام شده است.

سید حسن حسینی با بیان اینکه آتش‌نشانان مشکلاتی دارند افزود: این مشکلات باید در سطح کشوری پیگیری و حل شود. حقوف فردی که لیسانس دارد و در بخش اداری کار می‌کند، از کسی است که لیسانس دارد و در بخش عملیاتی کار می‌کند، بیشتر است. همه باید کمک کنیم تا این اشکال برطرف و انگیزه آتش‌نشانان بیشتر شود.

وی بیان کرد: انتخابات شورا‌ها برگزار خواهد شد و ما در حال انجام آموزش‌ها و ایجاد آمادگی‌ها هستیم تا در آبان‌ماه شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه در مشارکت و در سلامت و امنیت باشیم.