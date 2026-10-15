تیم فوتبال «میلان مهاباد» در مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ دسته یک استان، با وجود تساوی پرگل مقابل «تراکتورسازان میاندوآب»، از گرداب رقابت‌ها خارج شد و از صعود به مرحله نیمه‌نهایی بازماند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در چارچوب رقابت‌های مرحله یک‌چهارم نهایی مسابقات فوتبال لیگ دسته یک باشگاه‌های استان، عصر امروز تیم میلان مهاباد در ورزشگاه آزادی این شهر میزبان تراکتورسازان میاندوآب بود.

این دیدار جذاب و پربرخورد در نهایت با نتیجه پرگل چهار بر چهار به پایان رسید. با توجه به نتیجه دیدار رفت دو تیم در میاندوآب که با برتری ۳ بر ۱ به سود نماینده میاندوآب رقم خورده بود، در مجموع دو دیدار رفت و برگشت، تیم تراکتورسازان راهی مرحله نیمه‌نهایی شد و پرونده صعود میلان مهاباد در این فصل بسته شد.

مسابقات فوتبال لیگ دسته یک استان آذربایجان غربی با حضور ۲۴ تیم در حال پیگیری است.

در ادامه رقابت‌های فوتبال استان و در چارچوب مسابقات «لیگ برتر فوتبال استان»، فردا (پنجشنبه) تیم شهرداری گوک‌تپه از ساعت ۱۵ در خانه به مصاف تیم رسول ترابر ماکو خواهد رفت.