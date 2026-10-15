تاکید میدان دار انقلاب در قم برهمدلی برای ناکامی دشمن
میدان دار انقلاب در قم برهمدلی، همراهی و مقاومت برای ادامه ناکامی توطئههای دشمن آمریکایی صهیونی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، صاحبان انقلاب در دویست و بیست و هشتمین شب قرار خود یعنی سه هفته پس از خطونشانهای وزیر خزانهداری آمریکا درباره فروپاشی دو هفتهای اقتصاد ایران و رنگ باختن آن همچون وعدههای توخالی گذشته در مقابل تنگناهای ناشی از بستن تنگه هرمز و تاثیر آن بر بازار جهانی انرژی، با حضور در خیابانها و میادین تاکید کردند: همدلی، همراهی و مقاومت مهمترین عامل ادامه ناکامی توطئههای دشمن آمریکایی صهیونی است.