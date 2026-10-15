جمعی از رتبه‌های برتر آزمون سراسری و نخبگان خراسان شمالی در نشستی صمیمی با استاندار، دغدغه‌ها و مطالبات خود را مطرح کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، استاندار خراسان شمالی در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از نخبگان گفت: جلوگیری از مهاجرت نخبگان نیازمند رفع موانع و فراهم‌کردن شرایط ماندگاری آنان است.

بهمن نوری همچنین با اشاره به اهمیت شناسایی و پرورش استعداد‌ها از سنین دانش‌آموزی، خواستار توجه جدی‌تر به مسابقات خوارزمی، تقویت پژوهش‌سرا‌ها و رفع موانع فعالیت‌های علمی و پژوهشی شد و افزود: سرمایه‌گذاری بر استعداد‌های دانش‌آموزی، علاوه بر تقویت بنیه علمی استان، می‌تواند در ارتقای فرهنگی و اصلاح جهت‌گیری‌های اجتماعی نیز اثرگذار باشد.