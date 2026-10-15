به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمد عشقی گفت: در پی اعلام گم‌شدن فردی در مناطق کویری نارستانه پشت کویر دروازه قرآن شهر یزد، بلافاصله تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان (شامل ۵ نفر با یک دستگاه خودروی هایلوکس و سه دستگاه موتورسیکلت امدادی) به محل اعزام شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد با اشاره به شرایط سخت و ناهموار منطقه تصریح کرد: فرد مفقودشده جوانی ۲۳ ساله و به‌صورت پیاده بود که به دلیل شرایط محیطی حال عمومی بسیار نامساعدی داشت؛ به طوری که به گفته امدادگران با خطر جدی و احتمال هر لحظه ایست قلبی مواجه بود.

عشقی با تأکید بر اهمیت کارکرد تخصصی تیم‌های موتوری در این عملیات افزود: در این ماموریت دشوار اگر سرعت عمل و چابکی موتورسیکلت‌های امدادی هلال‌احمر نبود، تیم‌های ما ناچار بودند مسافت بسیار طولانی را به‌صورت پیاده طی کرده و جستجوی تمام‌شبانه چندین گروه برای یافتن فرد مفقودشده زمان زیادی به طول می‌انجامید. موتور‌های امدادی توانستند با عبور سریع از مسیر‌های صعب‌العبور رودخانه، در کمترین زمان ممکن (حدود یک ساعت) فرد را پیدا کنند.

وی در ادامه گفت: نجاتگران پس از دسترسی به فرد حادثه‌دیده، وی را با استفاده از موتورسیکلت تا لب جاده منتقل کرده و بلافاصله پس از سوار کردن به خودروی امدادی، با هماهنگی مرکز اورژانس، وی را برای دریافت خدمات تخصصی درمانی تحویل عوامل اورژانس دادند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان یزد در پایان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی نجاتگران و امدادگران این جمعیت خاطرنشان کرد: سامانه تلفنی ۱۱۲ (ندای امداد) به‌صورت ۲۴ ساعته آماده دریافت گزارش حوادث و اعزام نیرو‌های امدادی به یاری هموطنان است.