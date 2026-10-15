



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر کل صداوسیمای فارس از تدوین و تایید سندزیست بوم رسانه‌ای استان توسط صداوسیمای فارس خبرداد وگفت: این سند که در ۶۰۰ صفحه تهیه شده و به تایید رسانه ملی رسیده است می‌تواند نقش روایت گری برای نشان دادن ظرفیت‌هایی که در هر زیست بوم وجود دارد را متبلور کند .

امیر رئوف گفت: این سندزیست بوم رسانه‌ای که برای نخستین بار در کشور تهیه شده بسیار جامع وکامل است و مصادیقی که می‌تواند مورد نظر برنامه سازان، تهیه کنندگان، خبرنگاران و گزارشگران برای برنامه سازی وتهیه خبر و گزارش باشد در آن پرداخته شده است .

مدیر کل صدا و سیمای فارس که در یازدهمین جلسه شورای اطلاع رسانی استان سخن می‌گفت، به پیام دو سال پیش قائد شهید امت به دست اندرکاران رسانه ملی اشاره کرد و افزود: امام شهیدمان تاکید بر اطلاع رسانی و روایت گری به موقع در حوزه رسانه داشتند و این پیام قائد شهید بایستی به عنوان راهبرد کلان مد نظر رسانه‌ها قرار گیرد .

وی گفت: جامعه امروز ما نیاز به خبر‌های امید آفرین دارد که رسانه‌ها در این راستا بایستی تلاش مضاعف داشته باشند .