معاون وزیر امور خارجه در نشستی با جمعی از نخبگان و استادان دانشگاه لبنان به آخرین وضع تحولات در نظام بین الملل و همچنین جایگاه ایران بعد از جنگ اخیر پرداخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ سعید خطیب زاده با بیان اینکه آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها بعد از فروپاشی شوروی دچار غرور زیاد شدند و بر اساس آن از نظم بین الملل جدید مبتنی بر قاعده و نه قانون نیاز داریم گفت: تفاوت قانون و قاعده در این است که قاعده تابع ترجیحات آنها یعنی صلح مبتنی بر قدرت بود یعنی استفاده از زور عریان مبتنی بر هر آنچه که دلشان می‌خواست.

او با طرح این پرسش که صهیونیست‌ها و آمریکایی‌ها اساسا چرا به ایران تجاوز کردند پاسخ داد: آن‌ها تصور کردند ایران آخرین ایستگاهی است که در برابر توهمات آنها مقاومت می‌کند و ممانعت به عمل می‌آورد.

خطیب زاده با اشاره به ترور رهبر شهید انقلاب و فرماندهان به همراه خانواده هایشان و همچنین حمله به مدارس و مجموعه‌های ورزشی و درمانی تصریح کرد: با همه این حوادث، ایران در برابر نظم مبتنی بر زور ایستاد و آنها پاسخ‌های متقابل را دریافت کردند و در راهبردشان شکست خوردند.

او با بیان اینکه کشور‌هایی همچون لبنان برای ایران خط قرمز محسوب می‌شوند یادآور شد: ما این مهم را پیش و حین و پس از تفاهم اسلام آباد نشان دادیم و لبنان را در هر آنچه که به صورت تبادل پیام با طرف مقابل هست، لحاظ می‌کنیم.

در این نشست که در بیروت برگزار شد، آقایان خطیب زاده معاون و بروجردی دستیار ارشد وزیر امور خارجه به پرسش‌های مختلف اساتید درباره تحولات احتمالی آینده منطقه و ایران و روابط بین تهران و بیروت و جبهه مقاومت پاسخ دادند