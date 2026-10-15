به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ محمد رستمی گفت: ماموران یگان امداد شیراز هنگام گشت‌زنی در یکی از جاده‌های اصلی این شهر به یک سواری پژو مشکوک شدند و با اقدامات فنی و تخصصی آن را توقیف کردند.

او با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۵۷ ثوب انواع پوشاک خارجی قاچاق و فاقد مدارک قانونی کشف شد، گفت: کارشناسان ارزش اموال کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی شیراز با اشاره به اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، گفت: مبارزه قاطع با قاچاقچیان و سوداگران مرگ، به طور ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد و از شهروندان تقاضا می‌شود هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.