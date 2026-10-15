شهر کریمه اهل بیت در شب میلاد باسعادت مظهر عاطفه و مهر، پرستار مهربانی‌ها حضرت زینب کبری (س) سراسر جشن و سروراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شهر کریمه اهل بیت سراسر جشن و سرور است و زائران و مجاوران خود را به حرم مطهر بانوی کرامت می‌رسانند تا میلاد سراسر نور عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبری (س) به ایشان شاد باش بگویند.

امشب چشمان مولای متقیان و دخت پیامبر به جمال، بانوی فصاحت و اعجاز حضرت زینب کبری (س) روشن می‌شود.

سالروز میلاد این بزرگ بانوی اسلام، روز پرستار نامگذاری شده، انسان‌هایی با وجدان‌های بیدار و بی ادعا که در زمان‌های درد و رنج، در سایه سفید محبت، گذشت و فداکاری را مشق می‌کنند.

روایت پرستاران از روز‌های کرونا و جنگ، تجربه از دست دادن بیماران و شیرینی بازگشت بیماران از کما، گوشه‌ای از دشواری‌ها و دلبستگی‌های این حرفه را به تصویر می‌کشد؛ حرفه‌ای که صبر، همدلی و مسئولیت‌پذیری، بخش جدایی‌ناپذیر آن است.