۱۲ نمایش از میان ۸۴ اثر رسیده برای حضور در چهارمین جشنواره ملی تئاتر آیینی‌سنتی و آیین‌های نمایشی زیویه سقز انتخاب شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیر زارع‌زاده دبیر جشنواره، اعلام کرد آثار منتخب از استان‌های مختلف کشور و همچنین عراق، پس از ارزیابی هیئت بازبینی، به مرحله نهایی راه یافته‌اند.

نمایش‌هایی از مشهد، سنندج، سقز، کرمانشاه، ایرانشهر و دیگر شهر‌های کشور، در کنار اثری از شهر کلار عراق، در این دوره حضور خواهند داشت.

همچنین سه نمایش در فهرست انتظار قرار گرفته‌اند که حضور آنها به فراهم شدن امکانات و شرایط لازم بستگی دارد.

این جشنواره با هدف معرفی و پاسداشت آیین‌ها و سنت‌های بومی فرصتی برای حضور هنرمندان مناطق مختلف در عرصه تئاتر ملی فراهم می‌کند.