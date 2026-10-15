اراده، ارزشمندترین سرمایه انسان است و هرجا انگیزه و باور قلبی باشد، هیچ محدودیتی جلودار مسیر موفقیت نخواهد بود. به مناسبت بیست‌وسوم مهر، روز جهانی عصای سفید، نگاهی داریم به زندگی پربار «سلیمان اویسی»، نخبه روشندلی که تاریکی حادثه را به روشنی خدمت و امید تبدیل کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، از تاریکی و یأس تا روشنی و امید؛ این داستان زندگی کاک سلیمان است که در ۱۲ سالگی طی حادثه‌ای دو چشم خود را از دست داد. او پس از گذراندن یک دهه سخت، راه دوباره زیستن و بالندگی را پیدا کرد و امروز به الگویی برجسته از تلاش و پشتکار در منطقه تبدیل شده است.

سلیمان اویسی درباره مسیر پرفرازونشیب زندگی‌اش می‌گوید: با حمایت خانواده و باوری که به من داشتند، توانستم مشکلات را پشت سر بگذارم. در سال ۱۳۸۳ تحصیل را از سر گرفتم، مقطع کارشناسی را در سه سال به اتمام رساندم و سپس در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه سنندج پذیرفته شدم. از سال ۱۴۰۰ نیز افتخار خدمت در آموزش و پرورش را دارم.

این روشندل پرانرژی، اکنون در عرصه مشاوره و خدمات روان‌شناختی در آموزش و پرورش به جایگاهی برجسته رسیده و هم‌زمان در مراکز تخصصی به توانخواهان خدمت می‌کند.

کیانوش پیشه‌گر، مدیر مرکز مشاوره و روان‌شناسی، با تمجید از تلاش‌های وی می‌گوید: محدودیت جسمی هرگز مانع بهره‌گیری آقای اویسی از ظرفیت‌هایش نشده است؛ او همواره راهگشای مدارس، دانش‌آموزان و اولیا بوده و خدمات ارزنده‌ای ارائه داده است.

دکتر ناصر صدقی، استاد دانشگاه، نیز درباره ویژگی‌های این نخبه می‌افزاید: آقای اویسی نماد مقاومت، ایثار و هوش سرشار است. مسئولان باید قدردان چنین افرادی باشند که با وجود محدودیت‌ها، قله‌های رفیع علمی را فتح کرده‌اند.

در کنار فعالیت‌های علمی و مشاوره، حضور فعال در تیم گلبال نشان می‌دهد که سلیمان اویسی در تمامی ابعاد زندگی جاری است و با همت بلند خود ثابت کرده که «چشم دل، زیباتر از چشم سر می‌بیند. موفقیت افراد توانمندی، چون او، معنای واقعی غلبه بر موانع و تجلی‌بخش امید در جامعه است.