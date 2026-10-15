معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، در مراسم اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» از افزایش سقف حمایت مالی از شرکت‌های خلاق و اجرای سازوکار جدید تأمین مالی این کسب‌وکار‌ها خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیامک ناصری، معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی، امروز در مراسم اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با اشاره به برنامه‌های حمایتی این صندوق از شرکت‌های خلاق، اظهار کرد: در گذشته، حمایت از شرکت‌های خلاق در قالب تسهیلات پایه با سقف یک میلیارد تومان انجام می‌شد که در دو مرحله پرداخت، با شش ماه دوره تنفس و بازپرداخت ۱۸ماهه در اختیار شرکت‌ها قرار می‌گرفت.

وی افزود: در چارچوب برنامه‌های جدید حمایت از صنایع خلاق و در پی تأکیدات رئیس‌جمهور در سومین جلسه شورای سیاست‌گذاری رویداد مانوین، با برنامه‌ریزی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و تأیید رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی، سازوکار جدیدی برای افزایش سقف تسهیلات و گسترش دامنه حمایت مالی از شرکت‌های خلاق در نظر گرفته شده است.

ناصری با تشریح جزئیات این برنامه گفت: بر اساس این سازوکار، ۵۰۰ میلیارد تومان در قالب خط اعتباری از طریق صندوق‌های مرتبط با حوزه صنایع خلاق و فرهنگ و هنر برای حمایت از شرکت‌های خلاق اختصاص می‌یابد. تسهیلات این بخش تا سقف ۱۰ میلیارد تومان برای هر شرکت در نظر گرفته شده است.

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی ادامه داد: شرکت‌هایی که به تسهیلاتی بیش از سقف ۱۰ میلیارد تومان نیاز دارند نیز می‌توانند درخواست خود را در سامانه غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت کنند تا درخواست آنها در خود صندوق بررسی و برای تصویب تسهیلات تصمیم‌گیری شود.

بررسی و تصویب تسهیلات در بازه یک‌ماهه

ناصری با اشاره به زمان‌بندی اجرای این برنامه حمایتی تصریح کرد: فرایند بررسی و تصویب درخواست‌های تسهیلاتی در نظر گرفته‌شده برای این طرح، یک ماه خواهد بود. همچنین مقرر شده است این سازوکار حمایتی به مدت یک سال ادامه یابد تا شرکت‌های خلاق بتوانند در چارچوب آن برای تأمین منابع مالی موردنیاز خود اقدام کنند.

وی افزود: پیش‌بینی شده است در رویداد مانوین سال آینده، گزارشی از روند اجرای این برنامه، میزان تسهیلات پرداخت‌شده و وضعیت فروش شرکت‌های بهره‌مند از این حمایت‌ها ارائه شود تا نتایج حاصل از اجرای طرح قابل ارزیابی باشد.

مجموع حمایت‌ها به یک همت می‌رسد

معاون تسهیلات و تجاری‌سازی صندوق نوآوری و شکوفایی در تشریح مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای این برنامه اظهار کرد: علاوه بر ۵۰۰ میلیارد تومان خط اعتباری اختصاص‌یافته برای پرداخت تسهیلات از طریق صندوق‌های مرتبط، ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر نیز از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی و از مسیر ثبت درخواست شرکت‌ها در سامانه غزال اختصاص خواهد یافت.

به گفته ناصری، با تجمیع این دو بخش، مجموع منابع پیش‌بینی‌شده برای حمایت از شرکت‌های خلاق به یک همت می‌رسد؛ اقدامی که با هدف توسعه ظرفیت تأمین مالی، پشتیبانی از کسب‌وکار‌های خلاق و فراهم کردن زمینه رشد و تجاری‌سازی محصولات و خدمات این شرکت‌ها دنبال می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان رویداد ملی صنایع خلاق مانوین و تلاش‌های مجموعه معاونت علمی در برنامه‌ریزی و برگزاری این رویداد، ابراز امیدواری کرد اجرای سازوکار جدید تسهیلاتی بتواند به تقویت بنیه مالی شرکت‌های خلاق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی آنها کمک کند.