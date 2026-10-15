



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،استاندار فارس در یازدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان، آموزش مداوم اصحاب رسانه، ارتقای کیفیت تولیدات محتوایی و توجه به تنوع اجتماعی و فرهنگی کشور را مهم‌ترین ارکان پیروزی در نبرد رسانه‌ای دانست.

حسینعلی امیری در یازدهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان فارس که با حضور جابر انصاری، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) و اعضای شورای اطلاع رسانی استان برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی اعضای این شورا گفت: کار خبر و اطلاع‌رسانی زمان و ساعت مشخصی ندارد و زحمات اهالی رسانه همواره شایسته تقدیر است، اما در یک ماه گذشته با توجه به برگزاری رویداد‌های فشرده از جمله نمایشگاه‌ها، برنامه‌های گردشگری، مانور صلابت زاگرس و برنامه‌های فرهنگی، بار سنگینی بر دوش این شورا قرار داشت که با همدلی به ثمر نشست.

استاندار فارس با اشاره به حساسیت بسیار بالای خود در زمینه نگارش و بازتاب اخبار گفت: وسواس در انتخاب واژگان و حتی کاربرد دقیق نشانه‌های نگارشی در متن خبر، به دلیل جایگاه حساس اطلاع‌رسانی است؛ چرا که یک خطای کوچک می‌تواند پیام اصلی را تغییر دهد و این دقت نظر باید در تمام ارکان رسانه‌ای استان حاکم باشد.

وی با یادآوری شرایط حساس دوران جنگ و مواجهه با پروپاگاندای رسانه‌های بیگانه گفت: در مقاطع بحرانی، رسانه‌های معاند با برنامه‌ریزی هدفمند وارد میدان شدند و ضرورت داشت که ما نیز آرایشی منسجم به خود بگیریم؛ خوشبختانه شکل‌گیری قرارگاه رسانه‌ای در استان فارس و هماهنگی دستگاه‌های متولی توانست تصویر روشن و دقیقی از رویداد‌ها مخابره کند و این انسجام رسانه‌ای جلوه‌ای عینی از مفهوم هم‌افزایی و وفاق بود.

امیری آموزش مستمر را نیاز حیاتی کارشناسان روابط‌عمومی و خبرنگاران دانست و گفت: روابط عمومی دستگاه‌ها و اصحاب رسانه هیچ گاه نباید خود را از دانش‌افزایی و یادگیری بی‌نیاز ببینند؛ از سوی دیگر به‌کارگیری نیرو‌های خلاق، مستعد و اهل ایده، مهم‌ترین سرمایه‌گذاری برای آینده حوزه ارتباطات کشور به شمار می‌رود.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی استان بر ضرورت عبور از روش‌های کهنه و قدیمی در پیام‌رسانی تاکید کرد و افزود: برخی رسانه‌ها پیام را مستقیم و عریان منتقل می‌کنند که اثربخشی پایینی دارد، در حالی که رقبای رسانه‌ای از ظرافت‌های روان‌شناختی، جامعه‌شناختی و هنر‌های گرافیکی برای اقناع مخاطب بهره می‌برند؛ بنابراین رسانه‌های داخلی نیز باید به سوی خلق آثار عمیق، هنرمندانه و دقیق حرکت کنند تا اعتماد عمومی پایدار بماند.

وی کیفیت محتوا را شرط ماندگاری رسانه خواند و افزود: اگر مخاطب ببیند فرآورده خبری از اصالت، وزن معنایی و نگارش شیوا برخوردار نیست، ارتباط خود را با آن رسانه قطع می‌کند؛ از این رو تولید محتوای وزین و برخوردار از زبان فاخر باید همواره مبنای عمل و حرکت فعالان رسانه‌ای باشد.

امیری به تنوع فرهنگی، زبانی و قومی جامعه ایران اشاره کرد و گفت: وسعت سرزمینی و گوناگونی اقوام، مذاهب و دیدگاه‌ها نه‌تنها نقطه ضعف نیست، بلکه برگ برنده‌ای در حوزه امنیت ملی کشور است؛ بنابراین پیام‌های رسانه‌ای ما نیز باید متناسب با این سلایق گوناگون تدوین شوند تا با همه افراد جامعه ارتباط برقرار کند.