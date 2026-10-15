نمایندگان قزوین در نشست با معاون رئیس‌جمهور، خواستار رفع فوری بحران آب در آوج، جبران خسارت کشاورزان و توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم استان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما قزوین، نشست بررسی مسائل و مشکلات استان قزوین با حضور عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور برگزار شد و نمایندگان استان مطالبات کلیدی خود را در حوزه‌های زیرساختی، آب، گردشگری و کشاورزی مطرح کردند.

انتقادات و مطالبات روح‌الله عباسپور نماینده بوئین‌زهرا و آوج

عباسپور با انتقاد از کم‌توجهی به آثار تاریخی بوئین‌زهرا و جاذبه‌های آوج، این ظرفیت‌ها را سرمایه‌های معطل‌مانده برای تقویت اقتصاد محلی دانست.

وی وضعیت تأمین آب در برخی روستا‌های کوهستانی آوج را بحرانی توصیف کرد و خواستار پیگیری اورژانسی آن شد.

وی به طرح‌های مهمی، چون انتقال آب با سرمایه‌گذاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و احداث بیمارستان پاسارگاد اشاره کرد، اما بر لزوم تحقق عدالت اجتماعی و توزیع متوازن اعتبارات تأکید نمود.

مطالبات و هشدار صنعتی-کشاورزی فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین، البرز و آبیک

محمدبیگی با اشاره به انتقال آب سد طالقان به تهران هشدار داد که از حدود ۸۰ هزار بهره‌بردار کشاورزی استان، نزدیک به ۳۰ درصد امکان کشت ندارند و خسارت‌های وارده باید جبران شود.

وی خواستار بازنگری در فهرست مناطق محروم (نظیر طارم، الموت و کوهین)، تسریع در آسفالت راه‌های روستایی، و تقویت پوشش اینترنت و تلفن همراه شد.

وی از بحران کمبود حدود ۲۰۰ بهورز بازنشسته در استان و نیاز به ایجاد اورژانس هوایی در مناطق صعب‌العبور خبر داد.

حمایت از شهرستان‌شدن طارم، اصلاح بیمه زنان روستایی و توسعه بازارچه‌های محلی از دیگر محور‌های سخنان وی بود.