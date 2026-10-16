به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عبدالرضا زارع گفت: ماموران ایستگاه ایست و بازرسی شهید جنتی‌فر این شهرستان هنگام کنترل جاده‌های اصلی به یک دستگاه وانت پراید مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او بیان کرد: ۱۲۰ بسته قهوه پنج کیلویی در بازرسی از قسمت بار این وانت پراید، کشف شد.

فرمانده انتظامی خرمبید در پایان گفت: کارشناسان ارزش اقلام کشف شده را ۱۵ میلیارد ریال برآورد کردند و راننده نیز به مرجع قضایی معرفی شد.