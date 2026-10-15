میلاد دخت گرامی امام علی (ع) امیر مومنان و حضرت فاطمه زهرا(س) و روز پرستار بر فرشتگان سفید پوش یاس های سفید عشق و ایثار مبارک باد.

میلاد اسوه صبر ،گنجینه دار عالم رنج ،حضرت زینب (س) مبارک

میلاد اسوه صبر ،گنجینه دار عالم رنج ،حضرت زینب (س) مبارک

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، حضرت زينب كبرى (س) روز پنجم جمادى الاول سال ۵ یا ۶ هجرت در مدينه چشم به جهان گشود.

حضرت زينب ، نخستين دخترى است كه از فاطمه (س) به دنيا آمده ، و او پس از امام حسن و امام حسين (ع) بزرگترين فرزندان فاطمه (س) بوده .

خبر تولد نوزاد عزيز، به گوش رسول خدا (ص) رسيد. رسول خدا (ص) براى ديدار او به منزل دخترش ‍ حضرت فاطمه زهرا (س) آمد و به دختر خود فاطمه (س) فرمود: دخترم ، فاطمه جان ، نوزادت را برايم بياور تا او را ببينم .

فاطمه (س) نوزاد كوچكش را به سينه فشرد، بر گونه هاى دوست داشتنى او بوسه زد.

عقيله یکی از القاب حضرت زینب (س) به معناى بانويى است كه در قومش از كرامت و ارجمندى ويژه اى بر خوردار باشد و در خانه اش عزت و محبت فوق العاده اى داشته باشد.