به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی امروز در گفتگوی تلفنی با بخش خبری ساعت ۱۶ صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: سرپرستان خانوار‌هایی که پیامک مربوط به طرح افزایش اعتبار کالابرگ را دریافت کرده‌ اند، برای ثبت اطلاعات باید به نشانی my.gov.ir مراجعه کنند.

محمدرضا ولیان افزود: بر اساس جدول اعلام‌ شده، سرپرستان خانوار که عدد پایانی کد ملی آنها صفر و یک بود، دیروز چهارشنبه (۲۲ مهر) در سامانه ثبت نام کردند، ارقام دو، سه و چهار امروز پنجشنبه (۲۳ مهر) مهلت ثبت نام دارند و ارقام ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ در روز جمعه (۲۴ مهر) می‌ توانند به سامانه مراجعه کنند.

ولیان ادامه داد: بر اساس اعلام مسئولان، تاکنون برای حدود ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار سرپرست خانوار پیامک اطلاع‌ رسانی ارسال شده که با احتساب اعضای خانواده، بیش از ۴۰ میلیون نفر را شامل می‌ شود.

وی گفت: اختلال در سامانه ثبت نام برای افزایش اعتبار کالابرگ مربوط به پنجره خدمات دولت است از این رو سرپرستان خانوار نگران نباشند مهلت ثبت‌ نام در این سامانه تمدید خواهد شد.

ولیان با اشاره به اینکه ۵۰۰ هزار تومان افزایش اعتبار کالابرگ برای سرپرستان خانوار‌های زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی اعمال شده است، افزود: هدف از ارسال پیامک افزایش اعتبار کالابرگ برای سرپرستان خانوار؛ ثبت اطلاعات افراد و خانوارهاست و در این راستا تقاضای سایر دهک‌ها توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها بررسی و افزایش اعتبار اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: ۶ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از جمعیت خراسان رضوی مشمول دریافت یارانه هستند و دولت هیچ برنامه‌ای برای قطع یارانه این افراد نداشته و ندارد.

در مرحله جدید، علاوه بر وضعیت حمایتی خانوارها، شاخص‌ هایی مانند درآمد، مالکیت مسکن، خودرو و سایر وسایل نقلیه نیز در ارزیابی شرایط اقتصادی متقاضیان مورد توجه قرار می‌ گیرد.