به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ عبدالرضا زارع گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق، ماموران انتظامی با اقدامات فنی از تردد یک دستگاه کامیون کشنده حامل سوخت مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران انتظامی با هماهنگی قضایی به جاده‌های اصلی اعزام و موفق شدند کامیون مذکور را شناسایی و آن را توقیف کنند.

فرمانده انتظامی خرمبید با بیان اینکه در بازرسی از این خودرو ۲۶ هزار و ۱۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق کشف شد، گفت: ارزش سوخت کشف شده برابر نظر کارشناسان ۴۲ میلیارد ریال برآورد شده است و راننده پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.