نشست مشترک رؤسای انجمن‌های حمایت از زندانیان و مسئولان قضایی و دولتی استان یزد با هدف بررسی راهکار‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی، گسترش حمایت‌ها و تسهیل ارائه خدمات به خانواده‌های زندانیان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نشست مشترک رؤسای انجمن‌های حمایت از زندانیان و مسئولان قضایی و دولتی استان یزد با هدف بررسی راهکار‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی، گسترش حمایت‌ها و تسهیل ارائه خدمات به خانواده‌های زندانیان برگزار شد. این نشست به میزبانی اتاق بازرگانی یزد برگزار شد و حاضران در آن ضمن بررسی گزارش اقدامات انجام‌شده، راهکار‌های توسعه فعالیت‌های اقتصادی انجمن‌ها و تقویت حمایت‌های اجتماعی و معیشتی از خانواده‌های زندانیان را تشریح کردند.

در این نشست، ظرفیت‌های موجود برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی انجمن‌های حمایت از زندانیان و راهکار‌های تسهیل ارائه خدمات حمایتی به خانواده‌های نیازمند مورد بررسی قرار گرفت.

در حال حاضر، هفت انجمن حمایت از زندانیان در هفت شهر استان یزد فعالیت دارند و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی این انجمن‌ها در سایر شهرستان‌های استان نیز در دستور کار قرار دارد.

گسترش فعالیت این انجمن‌ها با هدف تقویت حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی از خانواده‌های زندانیان و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی آنان از خدمات حمایتی دنبال می‌شود.