سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: بار‌ها به تمام شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده‌ایم که آسمان و فرودگاه‌های عربستان سعودی، به‌استثنای حریم هوایی اماکن مقدس در مکه مکرمه و مدینه منوره ناامن است و اکنون بار دیگر این هشدار را تکرار می‌کنیم.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: آنچه سخنگوی متجاوزان سعودی روایت کرد دشمن سعودی چند برابر آن را علیه کشور ما انجام می‌دهد، طی ۱۲ سال گذشته، دشمن سعودی بیش از ۲۷۴ هزار و ۳۰۲ حمله هوایی علیه کشورمان انجام داده و مرتکب جنایات و کشتار‌های گسترده شده است.

یحیی سریع گفت: از زمان ازسرگیری حملات و تنش‌آفرینی سعودی‌ها نیز بیش از ۲ هزار و ۳۵۰ حمله هوایی و موشکی علیه یمن انجام شده است. هر کس به کشور ما حمله کند، نباید انتظار داشته باشد که به او درود بفرستیم.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد: بار‌ها به تمام شرکت‌های هواپیمایی هشدار داده‌ایم که آسمان و فرودگاه‌های عربستان سعودی، به‌استثنای حریم هوایی اماکن مقدس در مکه مکرمه و مدینه منوره، ناامن است و اکنون بار دیگر این هشدار را تکرار می‌کنیم..

یحیی سریع خاطر نشان کرد: ما توانایی پاسخ متقابل را داریم و عملیات‌هایمان کاملاً دفاعی است. تا توقف کامل حملات و رفع محاصره یمن، از حق کامل خود برای دفاع از کشورمان استفاده خواهیم کرد.