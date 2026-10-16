فرمانده انتظامی استان زنجان باتبیین جایگاه برتر این استان در کشف و پیشگیری از جرائم، امنیت پایدار ، زنجان را نتیجه پیوند سه ضلعی پلیس، رسانه و مردم دانست.

پلیس، رسانه و مردم؛ سه ضلع ارتقای امنیت در زنجان

پلیس، رسانه و مردم؛ سه ضلع ارتقای امنیت در زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ فرمانده انتظامی استان زنجان در جمع اصحاب رسانه باتبیین جایگاه برتر این استان در کشف و پیشگیری از جرائم، امنیت پایدار زنجان را نتیجه پیوند سه ضلعی پلیس، رسانه و مردم دانست و بر تعامل تنگاتنگ با رسانه‌ها برای آگاهسازی عمومی تاکید کرد

سردار عباسی با تأکید بر نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در ارتقای امنیت اجتماعی، تعامل تنگاتنگ و مستمر با اصحاب رسانه، بازتاب رسانه‌ای اقدامات پلیس زنجان را خواستار شد.

فرمانده انتظامی استان در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد شهدای فراجا، گفت:این شهدا در راه امنیت و مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و دیگر تهدیدات امنیتی به شهادت رسیده‌اند.

وی همچنین پیام تقدیر رهبر معظم انقلاب از فراجا را نشانه‌ای از اهمیت و جایگاه والای این نیرو در نظام اسلامی دانست.

در ادامه این نشست، سردار عباسی از اصحاب رسانه مطالبه‌گری، نقد سازنده و ارائه پیشنهادات برای بهبود تعامل دوسویه پلیس و رسانه را خواستار شد.

در پایان این نشست، با اهدای لوح تقدیر از زحمات و تلاش‌های اصحاب رسانه استان زنجان قدردانی شد.