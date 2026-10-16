به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ لطف الله محمدی گفت: در پی گزارش مردمی مبنی بر دپو و ذخیره سازی سوخت در پارکینگ و در مجاورت خودرو و موتورسیکلت‎های توقیفی، ماموران کلانتری ۱۲ معلم بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن محل ۴ هزار و ۷۶۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فسا بیان کرد: یک نفر در این زمینه دستگیر به مرجع قضایی معرفی شد و سوخت کشف شده هم به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تحویل داده شد.