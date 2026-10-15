در ادامه سلسله برنامه‌های گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، این هفته یادواره‌ای برای سرباز وطن و شهید والامقام «شایان قاسم‌پور» که در جنگ تحمیلی سوم در کرمانشاه به فیض شهادت نائل آمده بود، در فضایی سرشار از معنویت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، پنجشنبه‌ها در فرهنگ ایرانی و اسلامی، روز یاد کردن از مسافران بهشت است؛ روزی که عطر خاطره شهدا بار دیگر دل‌ها را روانه کوچه‌های سرافرازی می‌کند. این هفته، گزارش و یادواره ما به سرباز وطن، شهید شایان قاسم‌پور اختصاص دارد؛ جوانی برومند که در جبهه‌ ی حق علیه باطل، مدال پر افتخار شهادت را بر گردن آویخت.

در آیین گرامیداشت این شهید والامقام که با حضور خانواده معظم شهدا، جمعی از شهروندان و مسئولان شهرستان مهاباد برگزار شد، فضای مزار شهدا سرشار از تجدید میثاق با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

حضور بی‌امان مادر و اعضای خانواده شهید در کنار مزار، گویای داغی است که هرچند با گذشت زمان التیام نیافته، اما به کلام برادران شهید (میلاد و اشکان قاسم‌پور) به نمادی از عزت، مقاومت و استواری تبدیل شده است. آنان در روایت خاطرات این شهید، از اخلاق نیکو، روحیه انقلابی و عشق عمیق شایان به وطن سخن گفتند؛ سربازی که نامش اکنون به عنوان نگینی درخشان در دیار مهاباد می‌درخشد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام رضا ابراهیمی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی مهاباد، به همراه جمعی از مدیران و مسئولان محلی، با حضور بر مزار شهید شایان قاسم‌پور و نثار شاخه‌های گل، به مقام شامخ این سرباز وطن ادای احترام کردند.

حاضران در این آیین معنوی، ضمن قرائت فاتحه، تأکید کردند که امنیت و اقتدار امروز ایران اسلامی، مرهون خون پاک شهدای والامقامی است که جان خود را در راه صیانت از کیان کشور فدا کردند.