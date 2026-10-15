به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در ساعت ۱۶:۴۱:۳۲ به وقت محلی، حوالی بجنورد در استان خراسان شمالی را لرزاند.

بر اساس این گزارش، موقعیت این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۱۸ و عرض جغرافیایی ۳۷.۳۴ و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهرها به کانون این زمین‌لرزه شامل ۲۰ کیلومتری بجنورد، ۲۶ کیلومتری شوقان و ۳۳ کیلومتری حصارگرمخان در استان خراسان شمالی است.

همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به این منطقه، بجنورد با ۲۰ کیلومتر و مشهد با ۲۴۱ کیلومتر فاصله گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.