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زمینلرزه ۳.۲ ریشتری حوالی بجنورد را لرزاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بر اساس گزارش مقدماتی مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۲ ریشتر در ساعت ۱۶:۴۱:۳۲ به وقت محلی، حوالی بجنورد در استان خراسان شمالی را لرزاند.
بر اساس این گزارش، موقعیت این زمینلرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۱۸ و عرض جغرافیایی ۳۷.۳۴ و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.
نزدیکترین شهرها به کانون این زمینلرزه شامل ۲۰ کیلومتری بجنورد، ۲۶ کیلومتری شوقان و ۳۳ کیلومتری حصارگرمخان در استان خراسان شمالی است.
همچنین نزدیکترین مراکز استان به این منطقه، بجنورد با ۲۰ کیلومتر و مشهد با ۲۴۱ کیلومتر فاصله گزارش شده است.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمینلرزه منتشر نشده است.