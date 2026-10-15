طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» با هدف توسعه مهارت‌آموزی، شناسایی استعداد‌ها و آماده‌سازی دانش‌آموزان برای آینده شغلی، در آیین افتتاحیه‌ای در دبیرستان رضوانی شهرستان اشکذر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، آیین افتتاحیه طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» با هدف ارتقای سطح مهارت‌آموزی و شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان، در دبیرستان رضوانی شهرستان اشکذر برگزار شد.

این طرح در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با رویکرد توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی و تقویت توانمندی‌های فردی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، دانش‌آموزان در پایه هفتم یک مهارت تخصصی را انتخاب می‌کنند و در طول دوره متوسطه اول، بین ۱۵۰ تا ۱۸۰ ساعت آموزش‌های مرتبط با آن مهارت را فرا می‌گیرند.

هدف از اجرای این طرح، کسب شایستگی در یک مهارت مشخص، شناسایی و پرورش استعداد‌ها و فراهم‌کردن زمینه مناسب برای آینده تحصیلی و شغلی دانش‌آموزان است.

مهارت‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح در پنج حوزه شامل فناوری‌های نوین، مهارت‌های شغلی، مهارت‌های فرهنگی و هنری و تولید محتوا، مهارت‌های بومی و محلی و مهارت‌های ورزشی ارائه می‌شود.

همچنین در پایان هر سال تحصیلی، عملکرد دانش‌آموزان در حوزه مهارت انتخابی ارزیابی می‌شود و نتایج این ارزیابی به‌صورت رسمی در کارنامه تحصیلی آنان درج خواهد شد.

در حاشیه آیین افتتاحیه این طرح نیز نمایشگاهی از دستاوردها، صنایع دستی و آثار هنری دانش‌آموزان برپا شد و مورد بازدید حاضران قرار گرفت.