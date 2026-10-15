به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرهنگ ذبیح اله رضایی گفت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مامورین انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در حوزه استحفاظی به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: ماموران پس از هماهنگی قضایی در بازرسی از این خودرو موفق شدند ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز که به صورت کاملا ماهرانه‌ای جاساز شده بود را کشف کنند.

سرهنگ رضایی اضافه کرد: کارشناسان ارزش این ۲ هزار لیتر سوخت قاچاق را یک میلیارد ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی سپیدان در پایان با بیان اینکه راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد، به مخلان امنیت اقتصادی هشدار داد پلیس در همه عرصه‌ها برابر قانون با آنان برخورد می‌کند.