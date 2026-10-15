به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالحسن بهرامی، رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی، امروز در اختتامیه رویداد ملی «مانوین» با تأکید بر اهمیت همکاری میان نهاد‌های دولتی، بخش خصوصی و فعالان زیست‌بوم نوآوری گفت: توسعه صنایع خلاق زمانی به نتیجه می‌رسد که ظرفیت‌های کشور در کنار یکدیگر قرار گیرند و بخش‌های مختلف برای تحقق اهداف ملی با هم همکاری کنند.

او با اشاره به اینکه مانوین حاصل تلاش یک مجموعه یا دستگاه خاص نیست، اظهار کرد: این رویداد جلوه‌ای از اراده جمعی و همکاری میان نهاد‌های مسئول و بخش خصوصی است. شکل‌گیری و توسعه صنایع خلاق نیز به همین هم‌افزایی نیاز دارد؛ زیرا هیچ مجموعه‌ای به‌تنهایی نمی‌تواند همه ظرفیت‌های لازم برای رشد این حوزه را فراهم کند.

بهرامی با بیان اینکه اختتامیه مانوین صرفاً به معنای پایان یک جشنواره نیست، افزود: امروز گرد هم آمده‌ایم تا از تلاش، خلاقیت و امید صاحبان ایده و کسب‌وکار‌های خلاق کشور قدردانی کنیم و درباره مسیری صحبت کنیم که می‌تواند به رشد و شکوفایی این ظرفیت‌ها منجر شود.

مانوین؛ حاصل ۹ ماه گفت‌و‌گو و تعامل

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به روند شکل‌گیری این رویداد گفت: در روز‌های نخست، شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که این تلاش‌ها به چنین رویدادی منجر شود. کار را با گام‌های کوچک، اما پیوسته آغاز کردیم و به‌تدریج ارتباط خود را با بخش‌های مختلف زیست‌بوم صنایع خلاق گسترش دادیم.

به گفته او، در حدود ۹ ماه، گفت‌و‌گو‌های مستمری با پیشکسوتان و فعالان صنایع خلاق، نهاد‌های دولتی و مجموعه‌هایی که در فرایند‌های تصمیم‌گیری این حوزه نقش دارند، انجام شد. برگزارکنندگان تلاش کردند دیدگاه‌های مختلف را بشنوند و زمینه مشارکت گروه‌های گوناگون را در طراحی و اجرای رویداد فراهم کنند.

بهرامی ادامه داد: حتی در هفته منتهی به برگزاری مانوین نیز این تعامل‌ها ادامه داشت؛ به‌گونه‌ای که بخشی از جلسات به گفت‌و‌گو با دستگاه‌های دولتی اختصاص داشت و بخش دیگری با حضور فعالان نوآوری و کسب‌وکار‌های خلاق برگزار شد.

او با اشاره به اینکه برگزاری این رویداد نتیجه تلاش چندماهه مجموعه‌ای از افراد و نهادهاست، گفت: مانوین حاصل یک تصمیم یا اقدام مقطعی نیست، بلکه نتیجه صبر، همکاری و تبادل نظر میان کسانی است که به آینده صنایع خلاق کشور باور دارند. از همه کسانی که با نقدها، پیشنهاد‌ها و همراهی خود به شکل‌گیری این رویداد کمک کردند، قدردانی می‌کنم.

حمایت مستمر و دسترسی به بازار؛ نیاز اصلی کسب‌وکار‌های خلاق

بهرامی با اشاره به کاستی‌های موجود در نخستین دوره مانوین اظهار کرد: این رویداد بدون نقص نبود و در بخش‌هایی از کار، مشکلات و کمبود‌هایی وجود داشت؛ اما هدف اصلی، ایجاد حرکتی تازه در حوزه صنایع خلاق و فراهم کردن زمینه‌ای برای فعالیت مؤثرتر صاحبان ایده و کسب‌وکار‌های خلاق بود.

او تأکید کرد که مسئولیت برگزارکنندگان با پایان مراسم اختتامیه به پایان نمی‌رسد و ادامه این مسیر به همکاری نهاد‌های مسئول، فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و مجموعه‌های تخصصی نیاز دارد.

رئیس مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی افزود: رشد کسب‌وکار‌های خلاق بدون حمایت مستمر، دسترسی به بازار و همکاری میان بخش‌های مختلف به‌سادگی امکان‌پذیر نیست. مانوین به‌تنهایی نمی‌تواند همه موانع را برطرف کند، اما می‌تواند زمینه همکاری‌هایی را فراهم کند که مسیر رشد این کسب‌وکار‌ها را هموارتر سازد.

او ابراز امیدواری کرد: این رویداد در دوره‌های آینده بتواند ارتباط میان صاحبان ایده و فرصت‌های واقعی اقتصادی را تقویت کند و به بستری برای توسعه بازار محصولات و خدمات خلاق تبدیل شود.

ثبت ۴۹۵ درخواست در رویداد ملی مانوین

بهرامی در تشریح روند اجرایی این رویداد گفت: فراخوان مانوین از ۱۱ اردیبهشت‌ماه آغاز شد و با توجه به استقبال شرکت‌های خلاق از نقاط مختلف کشور، مهلت ثبت‌نام در دو مرحله تمدید شد و تا ۱۱ تیرماه ادامه یافت. در این مدت، ۴۹۵ ثبت‌نام در سامانه رویداد به ثبت رسید.

به گفته او، برای ارزیابی طرح‌های ارسالی از ظرفیت متخصصان پارک‌های علم و فناوری، فعالان زیست‌بوم صنایع خلاق و مسئولان کارگروه‌ها و میز‌های تخصصی معاونت علمی استفاده شد. در این فرایند، ۵۳ ارزیاب مشارکت داشتند و حدود ۱۵ درصد از ارزیابی‌ها نیز برای اطمینان بیشتر، دو تا سه بار مورد بازبینی قرار گرفتند.

او با اشاره به اهمیت بررسی دقیق طرح‌ها و ارائه راهنمایی تخصصی به شرکت‌کنندگان اظهار کرد: در جریان ارزیابی‌ها، ۲۹۵ جلسه منتورینگ به‌صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. همچنین در دو روز پیش از اختتامیه، حدود هزار و ۷۰۰ دقیقه ارزیابی حضوری برای شرکت‌های برگزیده انجام گرفت.

بهرامی افزود: جلسات مشاوره و منتورینگ بر موضوعاتی مانند توسعه بازار داخلی و صادرات، طراحی مدل کسب‌وکار، طراحی و توسعه محصول و شیوه ارائه و معرفی محصول متمرکز بود. در این مرحله، ۱۴۳ شرکت برای حضور در جلسات دعوت شدند که ۱۳۱ شرکت در آنها شرکت کردند. برای هر شرکت نیز به‌طور میانگین حدود دو جلسه و نیم منتورینگ در نظر گرفته شد.

حرکت از داوری صرف به ارزیابی همراه با منتورینگ

تغییر رویکرد در فرایند ارزیابی را یکی از ویژگی‌های مهم مانوین دانست و گفت: تلاش کردیم داوری را از قضاوت صرف به سمت ارزیابی دقیق‌تر و همراه با منتورینگ هدایت کنیم تا توانمندی واقعی شرکت‌ها بهتر شناخته شود.

او در توضیح این رویکرد گفت: در برخی موارد، محصول یک شرکت از کیفیت و ظرفیت مناسبی برخوردار بود، اما مستندات آن به‌طور کامل بارگذاری نشده بود. در چنین شرایطی از ارزیابان خواستیم فرصت دوباره‌ای برای تکمیل اطلاعات در اختیار شرکت‌کنندگان قرار دهند تا امکان انتخاب دقیق‌تر و منصفانه‌تر فراهم شود.

بهرامی افزود: هدف این بود که ارزیابی‌ها تنها بر اساس اطلاعات ناقص یا مستندات بارگذاری‌شده انجام نشود، بلکه ظرفیت واقعی محصولات و کسب‌وکار‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، تلاش شد در کنار ارزیابی طرح‌ها، فرصتی برای راهنمایی و تقویت توانمندی شرکت‌کنندگان فراهم شود.

قدردانی از همراهان مانوین و تأکید بر ادامه مسیر

بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود از اعضای هیئت داوری، کارشناسان، حامیان، دستگاه‌ها و نهاد‌های همکار و همه افرادی که در برگزاری این رویداد مشارکت داشتند، قدردانی کرد. او همچنین از مردم اصفهان و مدیریت استان به دلیل همراهی در برگزاری مانوین تشکر کرد.

وی با اشاره به نقش شرکت‌کنندگان در شناسایی ظرفیت‌های صنایع خلاق کشور گفت: هر اثری که به این رویداد ارسال شد، فرصتی برای شناخت بهتر توانمندی‌های کشور بود و می‌تواند گامی در مسیر توسعه صنایع خلاق به شمار آید.

او ابراز امیدواری کرد: مانوین در سال‌های آینده با همراهی بیشتر نهاد‌های مسئول و فعالان اقتصادی، پربارتر برگزار شود و بتواند ارتباط میان استعدادها، ایده‌ها و فرصت‌های اقتصادی را تقویت کند.

بهرامی همچنین به اعلام خبری درباره حمایت از توسعه و تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق اشاره کرد و گفت: قرار است معاون صندوق نوآوری و شکوفایی در ادامه مراسم، توضیحات بیشتری درباره این موضوع ارائه کند.

او در پایان از معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور و همه همراهان این رویداد قدردانی کرد و بر ضرورت ادامه همکاری‌ها برای تبدیل دستاورد‌های مانوین به فرصت‌های پایدار برای رشد کسب‌وکار‌های خلاق کشور تأکید کرد.