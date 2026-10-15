علیرضا کیخا، معاون امور استان‌های رسانه ملی در سفر به زاهدان، با حضور در منزل شهیده نصرت افتخاری، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان، شهادت این بانوی نخبه پلیس را از جانب رئیس سازمان صداوسیما تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بانوی مجاهد و از منادیان وحدت در سیستان و بلوچستان، نمادی از ایمان، شجاعت و خدمتگزاری بی‌منت بود که پس از سال‌ها مجاهدت در مسیر خدمت به مردم و تقویت وحدت به‌دست تروریست‌های کوردل به فیض عظیم شهادت نائل آمد و نامش در تاریخ پرافتخار ایران اسلامی جاودانه شد.