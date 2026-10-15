مراسم تشییع و خاکسپاری پاسدار رشید اسلام، یونس بهمنی نژاد در روستای بختکان شهرستان باغملک استان خوزستان باحضور مردم شهیدپرور و مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه ولعیصر (عج) استان در مراسم تشییع و خاکسپاری پاسدار رشید اسلام یونس بهمنی نژاد با تسلیت درگذشت این پاسدار گرانقدر به خانواده معزز و داغدیده ایشان، گفت: ما امروز داغ دار یکی از سربازان رشید این آب و خاک هستیم که مایه افتخار بود و در سالهای عمر خود برای دفاع از خاک ایران از هیچ تلاش و جانفشانی دریغ نکرد.

وی با بیان اینکه همه ما به عنوان سربازان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، هستیم، افزود: راه این پاسدار اسلام و‌ ایران ادامه دارد.

سردار شاهوارپور اظهار داشت: همه ما اعم از پاسداران، بسیجیان و همه نیروی نظامی برای دفاع و‌ حفظ این آب و خاک ، با دشمنان قسم خورده وطن ازجمله ترامپ جنایتکار و رژیم غاصب کودک کش تا پای جان می‌جنگیم و قطعا با یاری خداوند و فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی پیروزی خواهیم شد.

گفتنی است؛ پاسدار یونس بهمنی نژاد پس از تحمل یک دوره بیماری دار فانی را وداع گفت و‌ امروز باحضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستان و مردم قدرشناس در روستای بختکان شهرستان باغملک تشییع و به خاک سپرده شد.