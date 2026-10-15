در ادامه تجمعات شبانه مردمی، جمعی از شهروندان مهابادی بار دیگر با حضور خود، بر عزم راسخ خود برای دفاع از امنیت میهن و صیانت از انسجام ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، این تجمعات که در فضایی آرام و به‌صورت شبانه برگزار شد، بازتابی از دغدغه‌مندی شهروندان نسبت به آرامش عمومی، اقتدار کشور و پایداری همبستگی قومی و ملی در منطقه بود.

حاضران در این تجمع با سر دادن شعار‌ها و ابراز احساسات، ضمن محکوم کردن اقدامات ضدامنیتی، بر لزوم هوشیاری در برابر توطئه‌های تفرقه‌افکنانه تأکید کرده و خواستار استمرار ثبات، آرامش و توسعه پایدار در سراسر کشور به‌ویژه خطه سرسبز آذربایجان‌غربی شدند.