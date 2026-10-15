به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس حزب جمهوری خلق ترکیه گفت: اعزام نیرو‌های ترکیه به یمن، طرح ترامپ، برای تأمین منافع امریکا و رژیم صهیونیستی است.

اوزگور اوزل گفت: اعزام سربازان ترکیه به یمن برای جنگیدن در آنجا، بههیچوجه طرح آنکارا نبوده و درصورت اعزام نیرو این کشور در وضعیت جنگی قرار میگیرد. توافقنامه دفاعی میان عربستان ترکیه و پاکستان در انتظار تصویب در مجلس ترکیه است تا بهطور رسمی لازمالاجرا شود.

اظهارات ترامپ هم که گفته بود: ممکن است از ترکیه بخواهد علیه ارتش یمن مداخله کند، در این کشور با واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی مواجه شده است