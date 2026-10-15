دانش آموزان شهرستان آباده در کلاس بانوی قهرمان، با ایثار، صبر و فداکاری حضرت زینب سلام الله علیها آشنا شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر دبستان ۲۲ بهمن شهرستان آباده گفت: دانش آموزان در این کلاس، از طریق درس بانوی قهرمان، با ویژگی‌های حضرت زینب سلام الله علیها آشنا می‌شوند.

آقاشیری افزود: در این طرح با استفاده از قصه گویی و روایت، ایستادگی و مقاومت حضرت زینب سلام الله علیها در برابر ظلم و ستم به دانش آموزان آموزش داده شد.

او در پایان گفت: همچنین در این برنامه تعدادی از پرستاران حضور داشتند و از آنها به پاس زحماتشان قدردانی شد.