در مراسم اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» که امروز و با حضور معاون علمی رئیس‌جمهور، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور و استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان ارشد استان در محل نمایشگاه اصفهان برگزار شد، بیانیه هیئت داوران نیز در آن قرائت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، آئین اختتامیه رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، علی ربیعی دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان و جمعی از مسئولان ارشد استان، امروز ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه اصفهان برگزار شد.

مریم جلالی، نماینده هیئت داوران رویداد مانوین، در آئین اختتامیه این رویداد، بیانیه هیئت داوری درباره فرایند ارزیابی و معرفی برگزیدگان در هفت حوزه را قرائت کرد:

«به نام خداوند جان و خرد»

هیئت داوری رویداد مانوین، با تأکید بر ضرورت توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، شناسایی ظرفیت‌های نوآورانه و تقویت پیوند میان ایده، دانش، فرهنگ و اقتصاد، ضمن قدردانی از تمامی شرکت‌کنندگان، ایده‌پردازان، فعالان و مجموعه‌های حاضر در این رویداد، دیدگاه خود را درباره فرایند ارزیابی و انتخاب برگزیدگان اعلام می‌کند.

داوری در هفت حوزه رویداد مانوین، تلاشی برای شناسایی نمونه‌هایی از ظرفیت‌های موجود، ایده‌های نوآورانه و تجربه‌های قابل توجه در میان شرکت‌کنندگان حاضر بوده است. این فرایند با اتکا به معیار‌های ارزیابی، بررسی مستندات و شواهد ارائه‌شده و متناسب با اقتضائات هر حوزه انجام پذیرفته است.

هیئت داوری بر این نکته تأکید می‌کند که برگزیدگان مانوین، نمایندگان تمام اکوسیستم صنایع خلاق کشور نیستند؛ بلکه از میان شرکت‌کنندگان حاضر در این رویداد و بر اساس فرایند و معیار‌های داوری، انتخاب شده‌اند.

اکوسیستم صنایع خلاق، مجموعه‌ای گسترده، متنوع و پویاست که فعالان، کسب‌وکارها، نهادها، گروه‌های مستقل، شبکه‌های حرفه‌ای و ظرفیت‌های متعددی را در بر می‌گیرد که لزوماً همگی امکان حضور یا مشارکت در این دوره از رویداد را نداشته‌اند. از این رو، نتایج این داوری را نباید به منزله ارزیابی جامع، رتبه‌بندی فراگیر یا تعیین جایگاه تمامی فعالان هر حوزه تلقی کرد.

هیئت داوری همچنین تأکید دارد که انتخاب یک اثر، ایده یا مجموعه به‌عنوان برگزیده، به معنای برخورداری انحصاری آن از شایستگی، نوآوری یا ظرفیت توسعه نیست؛ همان‌گونه که انتخاب نشدن سایر شرکت‌کنندگان نیز به معنای فقدان ارزش، توانمندی یا امکان رشد در فعالیت‌های آنان نخواهد بود. هر فرایند داوری، در چارچوب معیارها، اطلاعات در دسترس، نمونه‌های ارائه‌شده و محدودیت‌های زمانی و اجرایی خود معنا پیدا می‌کند.

از نگاه هیئت داوری، اهمیت مانوین فراتر از معرفی برگزیدگان است. این رویداد می‌تواند فرصتی برای شناخت بهتر ظرفیت‌های صنایع خلاق، تقویت ارتباط میان فعالان، آشکارسازی فرصت‌های همکاری و فراهم آوردن زمینه‌ای برای گفت‌وگوی مستمر درباره معیار‌های کیفیت، نوآوری، اثرگذاری و ارزش‌آفرینی باشد.

بر این اساس، هیئت داوری بر ضرورت توجه به نکات زیر تأکید می‌کند:

۱. شفافیت در معیار‌های ارزیابی: معیار‌ها و مبانی انتخاب برگزیدگان، متناسب با ماهیت هر یک از هفت حوزه، به روشنی تبیین و در صورت امکان منتشر شوند.

۲. پرهیز از تعمیم نتایج: نتایج داوری صرفاً در محدوده شرکت‌کنندگان حاضر و چارچوب ارزیابی این دوره معتبر تلقی شوند و مبنای قضاوت فراگیر درباره کل اکوسیستم قرار نگیرند.

۳. به رسمیت شناختن تنوع ظرفیت‌ها: تفاوت در مقیاس فعالیت، مرحله رشد، زمینه تخصصی و شرایط حضور شرکت‌کنندگان، در تفسیر نتایج مورد توجه قرار گیرد.

۴. تبدیل انتخاب به فرصت رشد: معرفی برگزیدگان، آغاز مسیری برای حمایت، شبکه‌سازی، ارتقای توانمندی و اتصال به فرصت‌های بازار باشد؛ نه پایان فرایند ارزیابی و تعامل.

۵. گسترش مشارکت در دوره‌های آینده: زمینه حضور طیف وسیع‌تری از فعالان، کسب‌وکارها، نهاد‌ها و استعداد‌های خلاق فراهم شود تا امکان شناخت جامع‌تر و متوازن‌تر از ظرفیت‌های اکوسیستم به وجود آید.

هیئت داوری معتقد است اعتبار یک رویداد تنها به انتخاب برگزیدگان آن وابسته نیست؛ بلکه به میزان شفافیت در تصمیم‌گیری، انصاف در ارزیابی، احترام به تنوع ظرفیت‌ها و توانایی آن در ایجاد فرصت‌های واقعی برای رشد و همکاری نیز بستگی دارد.

در پایان، ضمن تبریک به برگزیدگان هفت حوزه و قدردانی از تمامی شرکت‌کنندگان، برگزارکنندگان و عوامل اجرایی رویداد مانوین، امیدواریم نتایج این دوره زمینه‌ساز تعامل گسترده‌تر، یادگیری مشترک و توسعه پایدار صنایع خلاق کشور باشد.

برگزیدگان، حاصل یک فرایند انتخاب‌اند؛ نه تمام تصویر اکوسیستم. مانوین زمانی به هدف خود نزدیک‌تر می‌شود که این انتخاب، دریچه‌ای برای شناخت ظرفیت‌های بیشتر و خلق فرصت‌های تازه باشد.»

هیئت داوری رویداد مانوین